Online-Austausch über Integration

Aalen. Die Themen des sogenannten Integrationshearings der Stadt Aalen am Dienstag waren klar: Wie wirkt sich Corona auf Integration in puncto Bildung, Ehrenamt und Arbeitsmarkt aus? Coronabedingt hatte die Aalener Stadtverwaltung zu dieser Diskussionsrunde engagierter Haupt- und Ehrenamtlicher aber nicht ins Rathaus, sondern zu einer Videokonferenz geladen.

Beim Hearing kommen die Mitarbeiter des Integrationsausschusses ins Gespräch mit den Bürgern. Die Ideen, die in der Konferenz gesammelt wurden, sollen in der nächsten Sitzung des Integrationsausschusses am Montag, 19. Oktober, diskutiert werden. Die Sitzung sei öffentlich, sagt Uta-Maria