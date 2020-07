68er-Freunde mit Spaß am Wandern

Heimatluscht Die fröhliche Gruppe aus Aalen unternimmt immer mittwochs Touren in der Umgebung. Die 68er kennen sich seit 58 Jahren.

Essingen-Tauchenweiler / Aalen

Traumhaft, diese Blumenwiese“, schwärmt Mendy Deutsch. „Diese Farben. Und mmmh, wie der Thymian duftet“, meint Anita Rossa. Die zwei Frauen gehören zu einer fröhlichen Gruppe aus Aalen, die an diesem sonnigen Nachmittag entlang der Weiherwiesen in Tauchenweiler wandert. Hinter den beiden läuft Martin Heselmeier. „Ich habe 30 Jahre in Stuttgart gelebt“, erzählt er. „Dann bin ich zurück nach Aalen – wegen der herrlichen Wandermöglichkeiten.“

Die Wanderrouten der Gruppe wählt meist Anne Karrer aus. Sie erklärt: „Wir wandern bei gutem Wetter jeden Mittwoch