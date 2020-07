Ellwangen: SPD fordert Aufhebung der Haushaltssperre

Ellwangen. Die Ellwanger SPD Fraktion fordert in einem Antrag, dass die beschlossene Haushaltssperre aufgehoben wird. Die Fraktion hatte bereits Ende Mai gegen eine Haushaltssperre argumentiert. Der Antrag der Fraktion wird im Gemeinderat disutiert.

OB Dambacher habe in der Presse in den vergangenen Tagen gesagt, dass im Vergleich zu Aalen und Schwäbisch Gmünd Ellwangen derzeit nicht von nennenswerten Gewerbesteuerausfällen betroffen sei. Ausgehend von dieser Situationsbeschreibung der Stadtverwaltung kommt die SPD zum Ergebnis, dass die beschlossene Haushaltssperre so schnell wie möglich abgeschafft werden müsse.