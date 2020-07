Wie Neresheim mehr Kindergartenplätze schaffen will

Betreuung Die Härtsfeldstadt will den steigenden Bedarf bis 2025 in den Griff bekommen.

Neresheim. Mit einem beeindruckenden, für Laien aber nicht leicht zu durchblickenden Zahlenwerk belegte am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderates Hauptamtsleiter Klaus Stiele die Kindergartenbedarfsplanung für die nächsten Jahre. Problematisch sind hier die sich verändernde Gesetzeslage, die schwer einschätzbare Entwicklung in den kommenden Jahren, der immer höher werdende Bedarf bei immer jüngeren Kindern und weitere Kriterien wie zum Beispiel die Vorverlegung des Einschulungsstichtages.

Konkret kam das Kindergartenkuratorium im Juni zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2025 im Bereich der U-3-Kinder 10-12 Plätze fehlen, bei den