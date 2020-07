Wo Fäulnis am tragenden Gebälk nagt

Besichtigung Kirchengemeinderäte steigen mit Pfarrer und Architekten der Wallfahrtskirche in Hohenstadt aufs Dach. Was sie dort gesehen haben und warum die Sanierung zwei Millionen Euro.

Abtsgmünd-Hohenstadt

Vor rund vier Wochen rückten die Gerüstbauer in Hohenstadt ein. Jetzt präsentiert sich die Wallfahrtskirche an zwei Seiten eingerüstet. Der erste Bauabschnitt in der rund zweijährigen Sanierungszeit ist eingeläutet. Und warum diese Bauarbeiten nach der Kostenberechnung etwa zwei Millionen Euro verschlingen werden, zeigte sich bei einem kürzlichen Ortstermin der Kirchengemeinderäte rund um Pfarrer Jürgen Kreutzer. Gemeinsam mit Johannes Weber und Werner Stolz vom Architekturbüro Weber aus Langenau stieg die Delegation im wahrsten Sinne des Wortes der Kirche aufs Dach.

1980 war das Dachgebälks teilweise saniert