Warum sich Lauchheims Vereine nicht sorgen sollen

Gemeinderat In der jüngsten Sitzung ging es auch um die Sportstätten. Was nun geplant ist.

Lauchheim. Wird eine Gemeinde in manchen Dingen zu einem Betrieb gewerblicher Art (BgA), ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich. So geschehen in der Sitzung des Gemeinderats Lauchheim vom Mittwoch, wo mit der BgA „Mehrzweckhalle“ und der BgA „Sportplatz“ gleich zwei solcher Einrichtungen zugestimmt wurde. Auch wenn von den Nutzungsendgeldern künftig Umsatzsteuer abgeführt werden müsse, bestünde nun zugleich das Recht auf Abzug von Vorsteuer.

Ob die Vereine durch die gesonderte Auflistung der Mehrwertsteuer künftig mit Mehrausgaben rechnen müssten, wollte Stadträtin Monika Bernreiter (FWV) wissen. Weil Vereine