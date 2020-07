Warum ein Fahrzeug gleich doppelt gesegnet ist

Westhausen. Pünktlich zum geplanten Festwochenende wurde geliefert, was die Kommune ihrer Freiwilligen Feuerwehr zum 100-jährigen Jubiläum „schenken“ will. Das Festwochenende musste coronabedingt auf das Jahr 2021 verschoben werden. In kleinem Rahmen wurde deshalb das neue Logistikfahrzeug vor der Gemeinderatssitzung seiner Bestimmung übergeben. „Das große Fest wird aber nachgeholt“, so Bürgermeister Markus Knoblauch.

Mit dem neuen Gerätewagen-Logistik 2 (GWL2) habe die Westhausener Wehr ein weiteres Gerät für die nicht immer ungefährlichen Einsätze erhalten. Kosten in Höhe von 250 000 Euro bei einem Zuschussanteil