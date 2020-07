So sieht das Kombibad aus

Aalen

Er ist enthüllt – der Vorentwurf für das Kombibad, das im Aalener Hirschbach gebaut werden soll. Am Donnerstagmorgen, im Vorgriff auf die öffentliche Gemeinderatssitzung am Nachmittag, hat OB Thilo Rentschler gemeinsam mit seinen beiden Dezernenten sowie Stadtwerkechef Christoph Trautmann und Architekt Ernst Ulrich Tillmanns von den 4a Architekten Stuttgart das rund 44.4 Millionen Euro schwere Investitionspaket vorgestellt. Am Nachmittag wurde es dann erstmals öffentlich im Aalener Gemeinderat beraten.

Das Abstimmungsergebnis war deutlich: Mit klarer Mehrheit, bei einer Gegenstimme (Norbert Rehm, FDI) und zwei Enthaltungen