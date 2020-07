Niklas Dorsch verlässt den 1. FC Heidenheim Fußball, 2. Bundesliga: Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum belgischen Vizemeister KAA Gent

Nach zwei Jahren im Trikot des 1. FC Heidenheim 1846 verlässt Niklas Dorsch den Zweitligisten auf eigenen Wunsch für eine in seinem Vertrag festgeschriebene Ablösesumme. Der 22-jährige Mittelfeldspieler schließt sich zur neuen Saison dem belgischen Vizemeister KAA Gent an, der in der Qualifikation für die UEFA Champions League steht.