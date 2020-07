653 Kilometer auf dem Olavsweg

Aalen

Erst die Alpenquerung vor zwei Jahren – 475 Kilometer zu Fuß bis an die Adria. Jetzt nimmt Hans-Peter Weber erneut Reißaus auf Schusters Rappen. Der ehemalige Vorstandschef der VR-Bank Ostalb ist mit seinen 66 Jahren im „Unruhestand“ angekommen.

Es kribbelt wieder in seinen Beinen. Nach einem Jahr Planung und einer einzigen Nacht in einem bequemen Hotelbett in Oslo wird er an diesem Sonntagmorgen seinen 10 Kilo schweren Rucksack aufschnallen, seine Wanderstöcke greifen und losmarschieren. Mitten aus der Hauptstadt Norwegens heraus, am Königsschloss vorbei wird ihn der Olavsweg führen; nach 32