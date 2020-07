Festival im Stadtgarten?

Veranstaltungen In Corona-Zeiten wollen die Kulturinitiative „Kunterbunt“ und die Kulturfreunde Galgenberg Aalener Künstlern Auftritte ermöglichen.

Aalen

Es könnte ein Lichtblick sein in diesen veranstaltungsarmen Coronazeiten – vor allem auch für die coronabedingt arbeitslosen Aalener Künstler: ein zweitägiges Musikfestival im Aalener Stadtgarten, gut kontrolliert und auf die Corona-Vorgaben gebürstet; mit höchstens 499 Besucherinnen und Besuchern, gemäß der derzeit geltenden Corona-Veranstaltungsregel.

„Aalen Live – We Will Survive“ wäre das Motto, wenn das kleine und feine, am letzten Augustwochenende beabsichtigte Festival denn stattfinden kann.

Voraussetzung dafür ist ein Landeszuschuss aus dem Impulsprogramm „Kultur Sommer 2020“. Damit