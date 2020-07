Laura Beck schafft die Traumnote 1,0

Abitur 62 Absolventinnen und Absolventen erlangen am Technischen Gymnasium Aalen die allgemeine Hochschulreife. Acht Schülerinnen und Schüler erhalten einen Preis, 21 eine Belobigung.

Am Technischen Gymnasium Aalen haben 62 Abiturientinnen und Abiturienten die Prüfung zur allgemeinen Hochschulreife erfolgreich abgelegt. Die beste Abiturientin des TG Aalen ist Laura Beck mit einem traumhaften Schnitt von 1,0. Der Preis für herausragende Leistungen in Mathematik (Deutsche Mathematiker-Vereinigung) geht an Kaize Cheng. Den Preis für hervorragende Leistungen im Fach Physik (Deutsche Physikalische Gesellschaft) erhält Michael Müller. Weitere sieben Schüler hatten eine Eins vor dem Komma. Insgesamt wurden acht Preise (P) und 21 Belobigungen (B) vergeben.

Weitere Sonderpreise werden an folgende Schülerinnen und Schüler