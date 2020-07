Richtfest für die neue Kita in Dewangen

Aalen-Dewangen. „Anfang März war Spatenstich, heute schon Richtfest, vielleicht werden wir vor dem Plan fertig“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler in seiner Rede zum Richtfest an der neuen Kita bei der Schule in Dewangen zu Architekt Peter Widmaier. Überraschend viel sei schon trotz Corona – oder gerade deswegen – am Bau passiert.

Zu Beginn hatten die Kinder Lilli, Julian, Luan, Mathilda und Greta in einem Gedicht ihrer Vorfreude Ausdruck gegeben und die Bauarbeiter aufgefordert, doch so fleißig weiterzuarbeiten. OB Rentschler ergänzte, dass Aalen Kita-Plätze dringend brauche und deshalb