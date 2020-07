Sechs Künstler, drei Bühnen und ein Spaziergang

Aalen

Ich will verweilen, wo ich jetzt gerade bin“ singt Axel Nagel in einem seiner Lieder. Verweilen an schönen Orten und Musik bei sommerlichem Wetter im Grünen genießen – das konnten am späten Samstagnachmittag die Besucher des ersten Pelzwasener Kulturspaziergangs (KuSpaz). Sechs Musiker aus der Region traten auf drei Bühnen im Quartier auf.

„In dieser kunstlosen Zeit wollen wir etwas Kulturelles für die Seele anbieten“, sagt Bernd Weingart vom Organisationsteam der Siedlergemeinschaft, „und zeigen, dass der Pelzwasen lebt.“ Der KuSpaz sei auch ein Ersatz für das Siedlerfest, das in diesem Jahr ausfallen