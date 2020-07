Neuer Stadtstrand in Aalen

Sommer Am Club Lola hat am Wochenende eine neue Beachbar eröffnet. Wie es die ersten beiden Abende lief und was das Konzept beinhaltet.

Aalen

Sand umspielt die Füße, Glühbirnen sorgen für eine lauschige Stimmung, das Abendrot kündigt sich an. Mit einem klirrenden Geräusch landen Eiswürfel im Longdrink. Angeregte Unterhaltungen und Besucher, die in stranderprobten Stühlen Platz nehmen. Ein DJ steht am Mischpult, auf seinen Turntables farbiges Vinyl. Die Stimmung ist gut, sommerlich. Es ist Freitagabend und der Stadtstrand in Aalen feiert Eröffnung.

Ein Schild mit Wegweisern zeigt die Entfernung zur Costa Rei oder Venice Beach. Eine Prise Urlaub vor der Haustüre, so soll es sein, geht es nach Daniel Schwarzkopf, Geschäftsführer