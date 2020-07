Ochsenbraten zum Mitnehmen

Fest Die Heimattage auf dem Schloss fallen diesmal etwas anders aus. Was die Ellwanger trotz Corona organisiert haben und wie das ankam.

Ellwangen

Ihre Heimattage lassen sich die Ellwanger nicht nehmen. Die Stadtverwaltung entschied, coronabedingt eine stark abgespeckte Variante des in diesem Jahr auf „DaHeimattage“ getauften Festes zu veranstalten. Mit dem Verkauf des Ochsenbratens landete die Stadt einen vollen Erfolg. Über „Ochsenbraten-Bezugsscheine“ konnte man Portionen vorab erstehen und in der Schlossküche abholen. Innerhalb von vier Tagen waren 600 Portionen an den Mann, beziehungsweise Frau gebracht. „Wir hätten auch noch über 200 Portionen verkaufen können“, versicherte Ochsenbratmeister Jürgen Fünfgelder, der zusammen mit insgesamt