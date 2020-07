Teddybären im Museum in Nördlingen

Nördlingen. Am Sonntag, 2. August, ist wieder Teddybärentag im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Es ist der 19. seiner Art. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen kommen (Erwachsene haben keinen freien Eintritt) und einen Teddybären mitbringen. Das Museumsbetriebswerk ist an diesem Tag von 10 - 17 Uhr geöffnet.

Besucher können während des 19. Rieser Teddybärentages eine der größten Sammlungen historischer Schienenfahrzeuge in Deutschland besichtigen, zusätzlich werden kindgerechte Führungen angeboten. Im Museumsbetriebswerk gibt es auch eine Fahrzeugschau rund um die Drehscheibe.