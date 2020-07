„Multiple Voices“: ein wahres Klang-Erlebnis

Ein achtstündiger Gesangsmarathon lag vor den beiden Sängern Terry Wey und Ulfried Staber in einem Konzert, das trotz später Stunde am Samstag gegen 22 Uhr das Münster alle 100 corona-möglichen Plätze füllte. Diese Klang-Live-Installation im Heilig-Kreuz-Münster war ein außerordentlichen Erlebnis im Programm des Festival Europäische Kirchenmusik.

Die 40 Abschnitte der Motette „Spem in Alium“ (In nichts sonst setze ich die Hoffnung, außer in dich, Gott Israel) wurden nicht nur gesungen, sondern auch inszeniert: 40 Wachskerzen wurden eine nach der anderen auf der Altarstufe entzündet, vor dem Pult der Fortschritt der Erarbeitung