Hans-Peter Weber und die ersten abenteuerlichen Übernachtungen

Pilger-Abenteuer Der frühere VR-Bank-Chef Hans-Peter Weber hat seinen Rucksack wieder gepackt und seinen Fußmarsch begonnen. So waren die ersten Tage und Nächte.

Aalen/Oslo. Am Samstag hat er seine Pilger-Reise gestartet: Der frühere VR-Bank-Chef Hans-Peter Weber hat sich auf den Weg nach Oslo gemacht, wo er am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr seinen 10 Kilo schweren Rucksack aufgeschnallt hat und losmarschierte. Das Wetter war an diesem Starttag nicht gerade auf seiner Seite: "Regen von morgens bis abends", berichtet er der SchwäPo über WhatsApp. Trotzdem eine sehr schöne Stadt, findet er.

"Am Nachmittag und Abend kam ich dann bereits in die tolle Landschaft der Umgebung - zur Haslum Kirke und am Abend nach einem tollen Waldabschnitt zum Nachtquartier Saeteren Gard - einem Hüttendorf.