Flugspektakel am Härtsfeldhimmel

Kunstflugzeuge, wilde Kondensstreifen und Schriftzüge zieren in den letzten Tagen den Himmel über dem Härtsfeld. Was es damit auf sich hat.

Elchingen. "Seit Tagen bekommen wir Härtsfelder jeden Nachmittag eine Flugshow zu sehen", schreibt ein Leser der SchwäPo-Redaktion. Doch was hat es mit den Schriftzügen am Himmel über dem Härtsfeld auf sich?

Auf Nachfrage dieser Zeitung konnte ein Pilot vom Flugplatz Aalen/Elchingen das Geschehen am Himmel erklären: "Es handelt sich bei dem Flugspektakel um eine Gruppe Kunstflugpiloten aus ganz Deutschland, die sich am Flugplatz in Elchingen treffen um ihr Vorhaben, Firmenlogos an den Himmel zu bekommen, zu proben", sagt der Pilot, der nicht genannt werden möchte. Skytex heißt die Firma. Mit rund fünf