Müll illegal im Langert entsorgt

Abfall Wieder einmal wurde in Aalen Schrott ordnungswidrig entsorgt. Vertreter der GOA können es nicht nachvollziehen.

Aalen. „Das ist überhaupt nicht logisch“, sagt Amanda Hausmann, Pressesprecherin der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA). Wieder einmal wurden Abfälle ordnungswidrig entsorgt. Und das, obwohl die GOA diese teilweise kostenlos abhole und entgegennehme.

„Das kommt leider im ganzen Ostalbkreis vor“, sagt Hausmann. In diesem Fall hat es einen Altglascontainer in der Langertstraße in Aalen erwischt. Verstehen, kann sie die Situation allerdings nicht. „Es ist eigentlich sinnfrei.“ Denn die GOA nehme Abfälle wie Elektroschrott kostenlos auf den Wertstoffhöfen der Gesellschaft entgegen.