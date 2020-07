Dank für langjährige Treue

Aalen

Trotz anfänglicher Skepsis was das Wetter betrifft: am vergangenen Sonntag konnte das traditionelle Pfarrwiesenfest auf der Wiese der Salvatorkirche bei trockener und teils sonniger Witterung stattfinden. Im Rahmen des Gottesdienstes wurden die ausscheidenden Kirchengemeinderatsmitglieder mit großem Applaus verabschiedet. Pater Mathew dankte ihnen für ihre Tätigkeit in der Salvatorkirchengemeinde. Zum Dank bekamen sie eine Urkunde und einen Geschenkkorb.

Helmut Erhardt wurde für 24-jährige Treue und engagierte Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat Salvator, davon 15 Jahre als gewählter Vorsitzender, gedankt. In Anerkennung dieses