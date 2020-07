Trotz Corona wird gebaut: Palm führt Nachbarn über Papierfabrik-Baustelle

Aalen-Neukochen

Palm ist sehr dankbar für das hervorragende nachbarschaftliche Verhältnis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern im nördlichen Teil Unterkochens.“ Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit. Daher wurden vor Kurzem alle Nachbarn zu einer Baustellenbesichtigung eingeladen. „370 Personen jeden Alters wurden in kleinen Gruppen gleichmäßig über den Tag verteilt über die Baustelle geführt – coronagerecht“, so das Unternehmen.

Zu besichtigen war die bereits fertiggestellte, 230 Meter lange Papiermaschinenhalle, in der die Montagearbeiten zur Errichtung der Papiermaschine demnach bereits begonnen haben.