Bundesligakeeper als Trainer

Jan Holldack musste tatenlos zusehen. Der Mittelfeldspieler des VfR Aalen konnte nicht mitwirken, als sein VfR Aalen das Testspiel beim TSV Essingen mit 2:4 verlor. Klar, dass ein Profi seiner Klasse an allen Ecken und Enden schmerzlich vermisst wurde. Holldack hat sich im Training eine Rückenverletzung zugezogen, die bis in den Oberschenkel ausstrahlte. „Es ist nichts Schlimmes, aber ich wollte nichts riskieren und habe drei Tage komplett pausiert“, sagt der Achter. Beim Spiel am Samstag bei den SF Dorfmerkingen will er auf dem Platz stehen.

Es war ein kurzes Gastspiel: Dreimal hat Darius Held beim VfR Aalen mittrainiert –