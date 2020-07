Zum Tod von Erich Hinnen

Ellwangen. Der Oldtimerverein Ellwangen trauert um Erich Hinnen, der am 23. Juli im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Hinnen war Mitbegründer und Ehrenmitglied des Vereins. Er hat diesen von Anfang an geprägt. Als gelernter Autoschlosser und nebenberuflicher BMW-Werksfahrer war er mit seinem technischen Wissen uns seiner Erfahrung als Motorsportler ein gefragter Gesprächspartner und Ratgeber in der Szene. Der Motorsport war seine Leidenschaft. Drei mal war er württembergischer Gelände-Meister in verschiedenen Klassen und 1958 Deutscher Meister bei der Geländemeisterschaft auf einer Werks-BMW. Auf der Strecke und bei den Rennen war er