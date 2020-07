Pavel: „Wir sind meilenweit entfernt vom Shutdown“

Aalen

Wie sieht es aus mit der Corona-Pandemie im Ostalbkreis? Viele Menschen im Landkreis sorgen sich, was die nächsten Wochen und Monate bringen – insbesondere, nachdem sich in Schwäbisch Gmünd einige Besucher einer Trauerfeier mit dem Virus infiziert haben. Muss das langsam erwachende öffentliche Leben im Ostalbkreis wieder herunter gefahren werden? Droht ein sogenannter „Shutdown“? Dies werde er in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt, sagte Klaus Pavel am Dienstag im Kreistag, in der übrigens letzten Sitzung, die er als Landrat geleitet hat. „Wir sind meilenweit von einem Shutdown entfernt“, äußerte