Eine Lagerhalle auf der Mülldeponie Reutehau in Killingen geht in Flammen auf

Brand Auf der Mülldeponie Reutehau in Ellwangen-Killingen brannte am Dienstagmorgen eine Lagerhalle. Wie die Polizei mitteilt, ging kurz nach 8 Uhr der Notruf ein. Da stand die Lagerhalle schon in Vollbrand. In der Halle befanden sich Kartonagen und gelbe Säcke, die das Feuer voll erfasst hatte. Nach ersten Vermutungen der Polizei, haben sich die gelben Säcke selbst entzündet. Die Stadt veranlasste umgehend Schadstoffmessungen. Bürgermeister Volker Grab sagte gegen Mittag, die Ellwanger Feuerwehr habe Luftmessungen in Haisterhofen, Killingen und Lippach vorgenommen. Nirgends seien Grenzwertüberschreitungen bei Schadstoffen gemessen worden.