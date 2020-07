Das Multitalent geht von Bord

Leute heute Elisabeth Ludwig hat nach 47 Jahren Arbeit in der Ellwanger Geschäftsstelle der Schwäbischen Post an diesem Mittwoch ihren letzten Arbeitstag.

Ellwangen

Wie ist das, wenn man 47 Jahre lang gearbeitet hat? Ein ganzes Leben lang in derselben Firma? Man muss nur Elisabeth Ludwig fragen. An diesem Mittwoch, 29. Juli, ist ihr letzter Arbeitstag. Der erste war der 1. September 1973. Sie zählt schon seit einiger Zeit rückwärts, aber das soll nichts heißen.

Natürlich freut sie sich, wenn sie endlich dem hektischen Alltag in der Zeitungsredaktion den Rücken kehren kann. Wir wissen, es war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, was die „Elu“, wie wir in der SchwäPo-Außenstelle Ellwangen sie stets nannten, hier so alles mitmachen musste. Zeitungsredakteure können schroff