B-29-Unfälle: Opferkuch wird deutlich

Aalen

Die B-29-Anschlussstelle bei Affalterried hat am Dienstag auch den Kreistag beschäftigt. Nach dem schweren Unfall am Samstag dort verlangt Kreisrat Jürgen Opferkuch (Freie Wähler) eine „schnelle Lösung“. Der Ortsvorsteher von Fachsenfeld war am vergangenen Samstag zufällig am Unfallort und sagte im Kreistag: „Das Geräusch der Rettungsschere ist mir noch in den Ohren.“ Opferkuch sieht einen dringenden Handlungsbedarf. „Ich fordere, dass wir so schnell wie möglich eine zweite Auffahrt bekommen“, sagte Opferkuch – und er wandte sich auch gegen Stimmen aus Affalterried,