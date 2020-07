Fünf Tipps gegen die Sommerhitze

Sommer 30 Grad und es wird noch heißer. Experten und Mediziner klären auf, was an solchen heißen Tagen beachtet werden sollte.

Schwäbisch Gmünd

In den nächsten Tagen sollen die 35–Grad im Gmünder Raum überschritten werden, heißt es in Wetterberichten. Da bleibt die Frage offen, was man bei solchen Temperaturen machen darf und vor allem was man beachten muss. Hier sind fünf Beispiele dafür:

1.

An heißen Tagen Sport zu machen, kann schnell zu einer Herausforderung werden. Doch es geht. Wichtig sei, laut Ralf Haag, Sportexperte der Kaufmännischen Krankenkasse, nicht in vollem Tempo zu starten, sondern sich leicht und locker zu bewegen. Außerdem sollte dafür die Mittagszeit gemieden werden. Besser