Auch Lehrerinnen sind Coronahelden

Ellwangen. Im SWR-Fernsehen sahen Niko Lazaridis (8. Klasse) und seine Mutter Birgit den Aufruf, Menschen zu melden, die während des Corona-Lockdowns Besonderes geleistet hätten. Da kam Niko sofort seine Lehrerin an der Mittelhofschule, Tanja Salenbauch, in den Sinn.

Als man im März nicht mehr in die Schule durfte und Aufgaben nur noch über des Internet bekommen konnte, half die Lehrerin allen, die keinen Internet-Zugang hatten oder sonst wie Schwierigkeiten mit der Situation hatten. Beim SWR entschied man sich, die Ellwanger Lehrerin als eine von fünf Personen landesweit in der ersten Augustwoche in der Landesschau vorzustellen. Am Freitag