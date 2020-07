Was so alles blüht auf dem Härtsfeld

Neresheim-Ohmenheim

Da kann man als Laie wahrlich nur mit offenen Augen staunen: Landwirt Klaus Freihart aus Ohmenheim ist ein wandelndes Härtsfeld-Pflanzenlexikon auf dem neuesten Stand: „Gestern habe ich erst erfahren, dass in Schweindorf jemand sogar den Anbau von Soja probiert. Da bin ich gleich rüber gefahren und habe ein paar Pflanzen geholt“, erzählt er voller Begeisterung.

Der Hintergrund: Einmal in der Woche kommen angehende Landwirte aus der Justus-von Liebig Schule hoch auf den großen Aussiedlerhof der Freiharts nach Ohmenheim. Hier gibt es viel Praxis und sie lernen so ziemlich alles, was man in Sachen Pflanzen als