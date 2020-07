Bäckerei Moll eröffnet im Kindergarten

Ortschaftsrat In Dorfmerkingen gibt’s bald eine Bäckerei an unerwartetem Standort .

Neresheim-Dorfmerkingen. In Dorfmerkingen gibt es Defizite in der Nahversorgung. Gute Nachrichten diesbezüglich und zur künftigen Nutzung des Kindergartengebäudes am Ort überbrachte Bürgermeister Thomas Häfele den Dorfmerkinger Ortschaftsräten in der jüngsten Sitzung: Zukünftig geht es im Kindergartengebäude heiß her, denn die Bäckerei Moll wird in einer Testphase ab Herbst bis zum Jahresende 2020 hier Backwaren verkaufen.

Ab 24. August 2020 startet der Kindergartenbetrieb im Gemeinbedarfsgebäude, das nun beide Kindergartengruppen, Grundschule, Ortschaftsverwaltung und Vereine unter einem Dach beherbergt. Somit würde das bisherige