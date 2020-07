Die Kirche in neues Licht getaucht

Jubiläum Die Basilika Peter und Paul in Oberkochen besteht seit 120 Jahren. Warum es in diesem Jahr keine gewohnte „Kirchweihfeier“ gibt. Und was die Neue Mitte für das Gotteshaus bedeutet.

Oberkochen

Es ist, wie es scheint, ein Geschenk zum runden Geburtstag – die Beleuchtung der Neuen Mitte. 120 Jahre alt wird die Oberkochener Kirche St. Peter und Paul.

Alljährlich feiert die katholische Kirchengemeinde im Oktober den Weihetag – also Kirchweih. Das ist ein Tag der Freude und traditionell mit einem Gemeindefest verbunden. In diesem Jahr ist wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie alles anders, auch wenn es ein kleines Jubiläum zu feiern gilt. Noch ist offen, ob die Gemeinde den Weihetag in irgend einer „leichten“ Form begehen kann. „Hoffentlich können wir in fünf Jahren dann 125 Jahre