Note 1,0 für Michelle Spaag

Bildung 94 Schülerinnen und Schüler haben an der Uhland-Realschule in Aalen den Abschluss geschafft. Zahlreiche Preise und Belobigungen werden verteilt.

Aalen

An der Uhland-Realschule Aalen haben dieses Jahr 94 Schülerinnen und Schüler die Realschul-Abschlussprüfung und ein Schüler die Hauptschulabschlussprüfung bestanden. Die Schulbeste Realschule ist Michelle Spaag mit einem Durchschnitt von 1,0.

Der Sonderpreis des Fördervereins der Uhland-Realschule für herausragende Leistungen in den Wahlpflichtfächern geht in diesem Jahr in AES an Amely Scharr und im Fach Französisch an Michelle Spaag, Ellen Hottmann und Ramyha Leins. Folgende Schüler haben die Prüfung bestanden (Preis = P, Belobigung = B)

10a: Abel Abraha (P), Hakan Ayhan, Shawn Nicolas Bieg, Vitaly Gooßen, Marius Hahn,