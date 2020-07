Bopfingen. An der Realschule Bopfingen hat das Staatliche Schulamt die Stelle des stellvertretenden Schulleiters wieder besetzt. Dr. Carola Merck-Rudolph erhält einen Nachfolger. Alexander Klaus, bisher Lehrer an der Deutschorden-Schule Lauchheim, wird zum 1. August 2020 zum Konrektor bestellt. Nach dem Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen begann Klaus sein Lehramtsstudium an der PH Gmünd in Deutsch, Politikwissenschaften und Geschichte. Den Vorbereitungsdienst absolvierte er an der Talschule Wasseralfingen und dem heutigen Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Gmünd. Seine erste Stelle trat Klaus an der Egauschule