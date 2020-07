Mit Maßband über die Ostalb

Ta ta ta taaaaa! Ab sofort stellen wir sie vor – die Ostalb-Rekorde der Sommerserie 2020. Dankeschön an alle Leserinnen und Leser, die ihre Tipps beigesteuert haben. Besonders geholfen hat uns die lange Palette an Hinweisen für die heutige Zeitungsseite in Sachen ältester Chor. Mit einem Sängergruß hat Klaus Schäfer aus Bopfingen den „Liederkranz 1826 e.V. Bopfingen“ als Rekordhalter vorgeschlagen. Der Liederkranz sei derzeit noch als Stammchor aktiv, außerdem mit dem Chor „Fortissimo“. Mechthild Löffler hat den Liederkranz Unterkochen beworben, 1833 gegründet und 2003 um den Chor „Cantiamo“