Georg Ruf, der mehrfache

Eine bemerkenswerte Personalie merkt der Spion an: dass Georg Ruf jetzt Erster Stellvertreter des künftigen Landrates Dr. Joachim Bläse ist, gewählt in Einstimmigkeit am Dienstag. Wir erinnern uns: Georg Ruf, ehemaliger Bürgermeister von Abtsgmünd, ist im Brotberuf derzeit hauptamtlicher Vorstand der Kreisbau, einer Genossenschaft, die von einem Aufsichtsrat kontrolliert wird, in dem, neben Bank- und Kreis(!)sparkassenvertretern überwiegend Kreistagsangehörige vertreten sind. Insofern kann Ruf, wenn er den Landrat vertritt auch gleich noch mitschauen, dass bei der Kreisbau alles läuft – und sich ein wenig auf die Finger schauen: