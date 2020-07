Früher als geplant: Die Kocherbrücke ist wieder frei

Aalen

Rechtzeitig zum Start in die Sommerferien wurde ein innerstädtisches Nadelöhr vier Wochen vor dem geplanten Zeitpunkt beseitigt. Die Sanierung der Kocherbrücke in der Heinrich-Rieger-Straße wurde am Freitagabend durch OB Thilo Rentschler sowie Baubürgermeister Wolfgang Steidle im Beisein der am Bau beteiligten Firmen aufgehoben. Aufgrund der guten Wetterlage und einer guten Abstimmung der Baustellenarbeiten zwischen den beteiligten Firmen und den Stadtwerken konnte die Sanierung vorzeitig abgeschlossen werden.

„Brücken sind als Ingenieurbauwerke entscheidend für eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsarten