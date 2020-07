Bengelmann: Warum der Rechtsstreit in eine weitere Runde geht

Einzelhandel Festgefahrene Situation: Weshalb der Erweiterungsbau der Firma Bengelmann momentan still steht.

Unterschneidheim

Kunden reiben sich verwundert die Augen: Im Regionalmarkt Bengelmann in Unterschneidheim hängen Plakate aus, die indirekt an die Gemeinden Unterschneidheim, Tannhausen und Bopfingen adressiert sind: „Liebe Kunden, wie Sie sehen, steht unser Neubau momentan still. Die Gemeinden Tannhausen und Bopfingen wollen die Erweiterung des Regionalmarktes nicht. Wir dürfen nicht weiterbauen.“ Ein weiteres Plakat verkündet: „Liebe Kunden, die Gemeinde Unterschneidheim hat kein Interesse, den Bebauungsplan anzupassen. Wir bekommen keine neue Genehmigung. Es tut uns leid für Euch.“

Was ist passiert?