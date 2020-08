Flüsterasphalt in Benzenzimmern

Kirchheim-Benzenzimmern

Was lange währt, wird endlich super: Am Freitagnachmittag hat Kirchheims Teilort seine neue schmucke Ortsdurchfahrt offiziell in Betrieb genommen.

Eigentlich hätte es ein ganz großes Straßenfest werden sollen. „Doch diese Feier ohne unsere Mitbürger ist wie Bundesliga ohne Zuschauer“, schaut Ortsvorsteherin Ilse Weber bedauernd in die Runde der geladenen Gäste. Darunter waren zwar Landrat Klaus Pavel, die Abgeordneten Margit Stumpp, Roderich Kiesewetter und Winfried Mack, viele Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden, Vertreter der beteiligten Firmen, des Ingenieurbüros und der evangelischen und