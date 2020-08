Die SchlossGartenTräume sind wahr geworden

Messe Auf der Kapfenburg gab es am Wochenende einmal mehr den faszinierenden Garten-, Kunsthandwerker- und Genussmarkt zu erleben.

Lauchheim

Eine Welt der Farben, eingebettet in das unvergleichliche Ambiente des Schlosses. Strahlende Sommersonne zumindest am Samstag. Fröhliche Gesichter und gute Laune überall. „Endlich geht es wieder los“, freuen sich die Aussteller wie auch die Veranstalter um Messeleiter Wolfgang Grandjean von SDZ.Events zu Beginn der ersten großen Messeveranstaltung seit langer Zeit und in weitem Umkreis.

Zwar waren es wegen der geforderten Abstände zwischen den Ständen rund 20 Aussteller weniger als im letzten Jahr. Doch das machten die anderen durch fast schon unglaubliche Vielfalt und Kreativität ganz locker wieder wett. Maximal 500