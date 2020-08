Verteidiger mit Doppelpack

Ein Testspiel, das so gar nicht nach dem Geschmack von TSGV-Trainer Mirko Doll verlaufen ist. Die Waldstetter Landesligisten verloren auf eigenem Platz gegen den von Doll-Vorgänger Leo Gjini trainierten SV Kaisersbach mit 1:3 (1:1). Entsprechend kurz fiel das Fazit Dolls nach diesem Test aus: „Unterirdisch, schlecht. Es hat nichts gepasst. Weder Ballannahme, noch Präsenz, einfach gar nichts.“

Bereits in der siebten Minute hätten die Kaisersbacher zwingend in Führung gehen müssen. Doch Timo Walter brachte es fertig, aus rund elf Metern das leere Tor zu verfehlen. Der SVK war auch in der Folge offensiv überlegen und verpasste durch