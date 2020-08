Immer mehr Ratten in Gmünd

Schwäbisch Gmünd

Die Zahl der Ratten in Gmünd nimmt zu. Die Stadtverwaltung weiß dies und hat eine neue Strategie entwickelt: eine ämterübergreifende Zusammenarbeit, um dem Ungeziefer auf die Pelle zu rücken. Dabei ist Baubürgermeister Julius Mihm zuversichtlich, „dass wir das Problem so in Griff kriegen“.

FDP / FW-Stadtrat Dr. Peter Vatheuer hatte das Problem in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause angesprochen. Er sei von Bürgern in der Weststadt darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie dort Ratten gesehen hätten.

Ratten würden insgesamt überall dort auftreten,