Stadt Neresheim sichert dem Musikverein Hilfe zu

Mitgliederversammlung In der Härtsfeldhalle wird wieder geprobt. Ehrungen der aktiven Mitglieder.

Neresheim. Auch der MV Neresheim probt wieder. Und er hatte zur Mitgliederversammlung geladen, bei denen verdiente Musikanten geehrt wurden. Vorsitzender Klaus Eiberger begrüßte im Gasthaus Krone in Neresheim neben Bürgermeister Häfele auch den Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Ostalbkreis, Hubert Rettenmaier. In seinem Grußwort dankte Häfele allen Anwesenden und Mitgliedern für ihr Engagement und zeigte sich erfreut darüber, dass wieder Veranstaltungen im kleinen Rahmen und mit Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden können. Eine Wiederaufnahme der Probentätigkeit in der Härtsfeldhalle war dank der guten Zusammenarbeit mit