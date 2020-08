60 Tonnen Sand für den Ipf-Strand

Freizeit Die Firma Weißgerber Events und das Bopfinger CRA-Team bieten bis Ende September eine „Beach-Bar“ auf dem Sechtaplatz. Am kommenden Samstag soll es losgehen.

Bopfingen

Tolle Fernsicht bietet sich vom Ipf, bis zum Meer sieht man von dort aber nicht. Dafür aber immerhin bald auf einen Strand. Eine „Beach-Bar“ am Fuße des Ipfs, mitten auf dem Sechtaplatz, dort, wo zur Ipfmess das Bierdorf steht, baut gerade die Weißgerber Events auf.

Firmenchef Niklas Weißgerber hat alle Hände voll zu tun, und freut sich riesig. „Wir bieten hier bis Ende September einen Beach“, sagt er. Es gibt Getränke, Snacks und Lounge-Musik. „Wir haben so ziemlich alles im Angebot, was man sich wünscht an Getränken. Und bei den Speisen gibt es Tapas und andere leckere Kleinigkeiten“, sagt