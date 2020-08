Wetter als Herausforderung

Ellwangen-Neunheim

Nur drei Liter Regen in Neunheim, das ist zu wenig für die Kartoffeln. Die mittelspäten und späten Sorten bräuchten jetzt Wasser bei nicht zu viel Hitze, damit sie wachsen und im September eine gute Ernte abgeben.

Anton Wagner, der sich auf den Kartoffelanbau spezialisiert hat, hat seine Felder im größeren Umkreis von Neunheim. Bis 15 Kilometer vom Hof entfernt liegen die Kulturen in diesem Jahr. Mit der räumlichen Streuung kann der Landwirt das Wetterrisiko besser verteilen. „Mein Feld in Ellenberg-Gerhof hat am Wochenende deutlich mehr Regen abbekommen als die Äcker bei Neunheim.“ Weil für Kartoffeln