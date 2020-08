Medizinisches Versorgungszentrum: Baustelle im Zeitplan

Weststadt In nur zehn Monaten soll an der Weilerstraße in Hofherrnweiler das Medizinische Versorgungszentrum entstehen. Die Bauarbeiten verlaufen nach Zeitplan.

Aalen

Wir sind trotz Corona in der Zeitschiene“, erklärt Franziska Reimer. Die Planerin des Architekturbüros Isin & Co. ist regelmäßig auf der Baustelle vor Ort und schaut sich die Begebenheiten an.

Viel hat sich seit dem Spatenstich Mitte Februar getan. Viel sollte in den darauffolgenden zehn Monaten an der Weilerstraße entstehen. Ein Medizinisches Versorgungszentrum wird in dem dreigeschossigen Bau mit einer Fläche von 1800 Quadratmetern unterkommen. Fleißig arbeiten seit über fünf Monaten die verschiedenen Unternehmen daran, die Bauarbeiten zeitplangemäß auszuführen und das mit Erfolg, wie Reimer wissen lässt: „Bislang