Für Sicherheit in den Tunneln

Straßensicherheit Warum die Tunnel in der Südtangente jedes Jahr aufs Neue gesperrt werden müssen und weshalb diese Maßnahme so wichtig ist.

Ellwangen

Obwohl die beiden Tunnel in der Ellwanger Südtangente gesperrt sind, herrscht dort reger Betrieb. Mehrere Lastwägen sind unterwegs, es herrscht großer Lärm. Viele Arbeiter sind im Einsatz, um die Unterführungen zu reinigen und die dort verlegte Technik zu prüfen – und damit zur Sicherheit in den Tunneln beizutragen.

Günter Mößner und seine Kollegen von der Firma Dörr aus Weinstadt stehen auf der Arbeitsbühne eines LKWs. Sie hantieren an den Lampen, die an der Tunneldecke befestigt sind. „Gerade reinigen wir die Lichtsensoren“, erläutert Mößner. Er und seine Mitarbeiter sind an diesem Tag für alles zuständig,