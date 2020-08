Wenn Weihnachten das ganze Jahr ist

Verborgene Orte (1) Schausteller Georg Löwenthal gewährt in der ersten Folge der Sommerserie einen Einblick in seine Schuppen. Dort gibt es nicht nur Weihnachtliches zu entdecken.

Essingen

Schnee liegt keiner (zum Glück). Nach Glühwein duftet’s auch nicht (leider). Über das Gelände von Georg Löwenthal in Essingen weht trotzdem das ganze Jahr über ein weihnachtlicher Hauch. Einen nicht unerheblichen Teil steuern die etwa 40 Marktbuden dazu bei, die in einem 70 Jahre alten Schuppen schlummern.

In den kommenden Wochen stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einige besondere Orte in Essingen vor. In Folge eins werfen wir einen genaueren Blick in die Schuppen des Schaustellers Georg Löwenthal.

Der Aalener Weihnachtsmarkt und das Heidenheimer Winterdorf fristen dort ihr Dasein. Ein Pfahl, umschlungen mit